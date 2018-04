Mobys Synthesizer-Flohmarkt…

Moby hat sich entschlossen, nicht benötigte Instrumente und Studio-Equipment online in seinem Reverb Store zu verkaufen. Der Erlös geht an das Physicians Committee for Responsible Medicine .

Anzeige

Darunter ist z.B. der Yamaha SY 22 den er auf seinem ersten Hit “Go” (ein Remake des “Laura Palmer’s Theme” aus der Twin Peaks-Filmmusik) verwendet hat. Außerdem gibt es einen Roland Jupiter-6, der vorher Joey Beltram gehörte und mitdenen viele frühe Techno-Tracks eingespielt wurden und die Ibanez-Gitarre, die auf dem Play-Album zum Einsatz kam, der Roland Juno 106, der auf “Why Does My Heart Feel So Bad?” zu hören ist, ein Serge Modular (lechz!), eine Pedal Steel-Gitarre und vieles mehr…

Los geht der Verkauf am 26.4.