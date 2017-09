MIDI24: Professionelle Styles & MIDI-Files

Der polnische Hersteller MIDI24 hat sich auf die Anfertigung hochwertiger Styles und MIDI-Files spezialisiert. Seit Kurzem bietet das Unternehmen seine Dienste nun auch für Kunden aus Deutschland an.

Wir sprachen mit dem Initiator des Projekts Robert Sadowsky sowie mit der Kundenbetreuerin und Key Account Managerin Agnieszka Sadowska über das aktuelle Angebot und die Wurzeln von MIDI24.

Anzeige

MAREK KROMSKI mkromski(at)gmail.com

Seit wann gibt es MIDI24?

Robert Sadowsky: Die ersten MIDI-File-Produktionen reichen bis ins Jahr 1998 zurück. Ab 2001 habe ich dann die Sound-Möglichkeiten des Roland VA-76 genutzt. Der Sound war OK, aber irgendwie noch nicht so kommerziell, wie ich es gerne haben wollte… Auf dem polnischen Musikmarkt haben wir dann ab 2004 angefangen professionell produzierte MIDI-Files anzubieten. Schon damals gab es bereits zahlreiche Mitbewerber am europäischen Markt, die sich mit der Herstellung von Musikdateien beschäftigten.

Ich hatte jedoch einen etwas anderen Geschäftsplan den ich verfolgen wollte. In den ersten Jahren unserer Tätigkeit haben wir uns komplett auf die Herstellung von MIDI-Files und MP3 konzentriert. Erst 2009/2010 begannen wir auch Styles für entsprechende Keyboard-Modelle von Yamaha und Korg zu programmieren. Wir sind mittlerweile sehr stolz auf die quasi täglich wachsende Anzahl professioneller Styles für die Arranger-Flaggschiff-Modelle von Korg und Yamaha. Das Lob und die Anerkennung unserer Kunden bestätigen uns zudem sehr in unserer Arbeit.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen MIDI-Files und Styles für Arranger-Keyboards anzubieten?

Die Idee MIDI-Files und Styles für Arranger-Keyboards anzubieten war nichts Neues. Nach intensiver Beschäftigung mit dem Angebot der unterschiedlichen Hersteller, wurde mir allerdings schnell klar, dass das man das alles nicht nur besser sondern vor allem auch komplett anders machen kann. Schließlich geht es neben der Qualität des Produkts letztlich auch um die Art des Vertriebs. Es kommt darauf an sich mit seinem Angebot auf besondere Weise von den Mitbewerbern abzuheben.

Seid ihr mit euren Kunden zwecks Feedback und Produktpflege in engem Kontakt?

Agnieszka Sadowska: Natürlich, das ist eins unserer Grundprinzipien. Wir beantworten sofort alle E-Mails, die wir bekommen, um möglichst schnell Probleme lösen zu können. Wenn Kunden beispielsweise ihren Login oder das Passwort vergessen, reicht es aus uns einfach eine kurze E-Mail zu schreiben oder anzurufen. Sehr oft suchen die Kunden auch nach verschiedenen Titel, die nirgendwo sonst zu finden sind. Solche Aufträge nehmen wir auch sehr gerne an, indem wir innerhalb von ein paar Tagen diese Wunschtitel produzieren.

Wir sind den Vorschlägen unserer Kunden gegenüber sehr offen. Zudem können unsere Kunden über spezielle Aktionen wie Quizfragen oder Spiele wertvolle Preise gewinnen.

Wie groß ist das Mitarbeiterteam von midi24?

Unser Team besteht aktuell aus acht Profi-Musikern, dazu natürlich einer Buchhaltung und uns beiden. Unsere Mitarbeiter sind allesamt professionelle Arrangeure und Programmierer mit langjähriger Erfahrung in der Musikbranche, die jeden Tag auf den gemeinsamen Erfolg hinarbeiten.

Wie genau funktioniert euer Guthabenkonto-System?

Unser Guthaben-System ist sehr einfach und intuitiv. Wir bieten verschiedene Zahlungsmöglichkeiten an, wie Sofort-Überweisung, Handy Pay oder PayPal. Es reicht nach dem Einloggen „Guthaben auffüllen” anzuklicken und dann entsprechende Zahlungsart zu wählen. Das Konto wird automatisch aufgeladen und ein paar Minuten später kann der Kunde bereits unser Angebot in vollen Zügen genießen.

Plant ihr über Styles und Songs hinaus weitere Angebote?

Natürlich! Jeden Tag erstellen wir neue Titel, sowohl aus den europäischen Charts als auch klassische Standards, die von älteren Musikliebhabern besonders gesucht sind. Unser Katalog wächst jeden Tag. Wir entwickeln uns sehr dynamisch und sind auch sehr offen gegenüber Kundenvorschlägen und sehr bemüht uns ständig zu verbessern. Neben Songs und titelbezogenen Styles bieten wir unseren Nutzern auch themenbezogene Styles, die speziell an die verschiedenen Modelle von Yamaha und Korg angepasst werden. Wir haben verschiedene Pakete vorbereitet (so genannte Expansion Packs), wie z. B. Dance, 90`er Hits, 80 `er Hits, Karnevals-Hits, darunter auch Produktionen für den KORG Musikant. Nach dem Einloggen auf unserer Website gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ein Demo vor dem Einkauf anzuhören. Wenn jemand Interesse an mehreren Paketen hat, machen wir auch immer wieder gerne ein individuelles Angebot mit entsprechendem Rabatt.

Leser von keyboards.de bekommen im Übrigen aktuell 20% Rabatt auf eine Erstbestellung bei MIDI24. Um das Angebot wahrzunehmen reicht eine entsprechende E-Mail mit Verweis auf diesen Artikel.

www.midi24.eu