Soundtrack von Tomer Baruch & Alex Brajkovic

Metropolis neu vertont & online zu sehen

Anzeige

Der Stummfilm-Klassiker “Metropolis” von Fritz Lang begeistert seit fast 100 Jahren. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich Musiker immer wieder an neuen Versionen als Alternativen zur originalen Filmmusik von Gottfried Huppertz versucht.

Anzeige

Für das “Sounds of Silence Film Festival” in Den Haag wurde die jüngste Version einer Neuvertonung präsentiert. Tomer Baruch und Alex Brajkovic haben für ihren Soundtrack das zentrale Thema des Films Mensch vs. Maschine zur Inspiration genommen, was angesichts der jüngsten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz ihrer Meinung nach dazu brachte, “… erneut darüber nachzudenken, was uns zu Menschen macht.” Daher basiert der Soundtrack auf Archivaufnahmen von Maschinen aus dem frühen 20. Jahrhundert, zu denen Tomer Baruch und Alex Brajkovic auf analogen Synthesizern und Schlagzeug spielen.

Der Film ist in der vollständigen zweieinhalbstündigen Fassung mit dem neuen Soundtrack frei auf Youtube zu sehen:

Die bislang bekannteste Neufassung von “Metropolis” ist wohl die Version von Gorgio Mordoer aus dem Jahr 1984. Eingefärbte Bilder und Popmusik machten daraus einen überdimensionierten Videoclip. Mit dabei waren u.a. Freddie Mercury, Bonnie Taylor, Pat Benetar und Adam Ant. Die Version war nur 87 Minuten lang. Queen nutzte Teile der Moroder-Fassung für das Video zu ihrem Hit “Radio Ga Ga”.

Im Jahr 2000 veröffentlichte der Techno-Produzent Jeff Mills eine elektronische Version des Soundtracks, den man inzwischen als Playlist auf seinem Youtube-Kanal anhören kann.

Weiterhin gab es noch Vertonungen, zumeist mit akustischer bzw. klassischer Instrumentierung. Diese Fassungen werden in der Regel nur live aufgeführt. Deshalb lohnt es sich, hin und wieder in den lokalen Veranstaltungen-News nachzuschauen.