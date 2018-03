Magix Musiksoftware beim Humble Bundle

Das Humble Bundle hat sich über die Jahre zu einer festen Größe des Pay-what-you-want-Prinzips im Internet gemausert. In regelmäßigen Abständen steht es dort dem Kunden offen, wie viel er bezahlen möchte – allerding muss für bestimmte Paket-Bestandteile eine gewisse Mindestsumme bezahlt werden. Dieses mal könnt ihr bei Musiksoftware von Magix zuschlagen!

Anzeige

“Pay what you want” – unter diesem Motto sammelt das Projekt Humble Bundle Geld für den guten Zweck ein, denn ein Teil eures bezahlten Betrages geht anschließend an karitative Projekte. Den Anteil dafür könnt ihr beim Bezahlvorgang auswählen.

Im diesmaligen Humble Software Bundle sind allerhand Sounds und Musiksoftware von Magix enthalten – neben dem Music Maker in der EDM Edition auch ACID Music Studio, Sound Forge Audio Studio 10 und Acid Pro 7 sowie Samplitude Pro X2 Silver und Sound Forge Pro 11 dabei. Dabei läuft die ganze Aktion noch rund 14 Tage (stand: 6.März 2018). Jeweils einen Teil der Software bekommt ihr ab einer von vier Preisstufen, nach denen ihr euren Betrag wählen könnt.

>> Zum Humble Software Bundle von Magix