Live Remix mit CR-78 und viel Analog-Equipment

Look Mum No Computer remixt Foals in einem Take

Der Musiker und Synth-Freak Sam Battle aka »Look Mum No Computer« ist dank seiner seiner großartig performten YouTube-Beiträge Kult. Kürzlich hat er den Song Wash It Off der britischen Band Foals geremixt. Die Session könnt ihr im Video (s.u.) checken.



Das Ganze wurde (natürlich ohne Computer-Unterstützung!) in einem Rutsch eingespielt und aufgenommen. Zum Einsatz kamen neben aktuellen Modulen und dem Arturia Beatstep Pro auch diverse alte Schätzchen wie die legendäre Roland-Drumbox CR-78 und der Korg MS-10. Die Stems des Foals-Songs, die Sam Battle mit einem 4ms Company Stereo Triggered Sampler abfeuert, kann man übrigens hier downloaden. Er bietet übrigens auch eigene Module an.