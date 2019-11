Keyboards 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Modular im Rundum-Blick

Look Mum No Computer im 360°-Livekonzert

360°-Videos sind eine feine Sache. Meist unter dem Motto „Mitten Drin, statt nur dabei“ geben sie Einblick in die verschiedensten Ereignisse und Orte. Nun dabei: ein Modular-Synth-Konzert von Look Mum No Computer!

Der Clou: Auf Youtube kann man in einem 360°-Video die Blickrichtung der Kamera quasi frei bestimmen. Wie als würde man im selben Raum stehen lässt sich mithilfe des Cursors der Blickwinkel frei bestimmen.

Zwar ist der Standpunkt innerhalb der Szene festgelegt – es lässt sich aber mal auf das Equipment, mal auf den Künstler und mal auf das schemenhafte Publikum hin- und herschwenken.

Doch der Brite wäre nicht er selbst, wenn er das ganze Konzept nicht auch kreativ nutzen würde. Viel Spaß beim herumsehen!