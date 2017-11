Live in Concert: Wintergatan

Man merkt dem Künstler die Lieber zur Musik mehr als an. Da stehen Instrumente auf der Bühne, die man in der Konstellation nur selten sieht. Und dann sind da auch noch die Arrangements!

youtube, Wintergatan

Es scheint nach wie vor wie ein ungeschriebenes Gesetz: zu viele ungewöhnliche Instrumente signalisieren dem flüchtigen Konzertbesucher: das ist Nische, das ist etwas für die Abende mit Rotwein vor dem Kamin. Doch weit gefehlt! Inzwischen vergeht kaum eine Woche, in der nicht eine Innovation auf dem Instrumenten-Markt vorgestellt wird – und die Teile führen nicht selten zu echten Neu-Klängen.

Anzeige

Der Musiker und Youtuber Wintergatan dürfte vielen für seine ungewöhnliche Murmel-Musikmaschine ein Begriff sein. Doch neben dem bekannten Video, mit dem sich der Instrumenten-Tüftler ein Denkmal gesetzt haben dürfte, hat er auf seinem Youtube-Kanal noch so einiges in Petto: da finden sich neben einigen Video-Tagebüchern zum Bau seiner Konstruktionen auch hochinteressante Vorstellungen zumeist (teil-)automatischer Pianos, Orgeln oder beispielsweise dem fast schon antiken Schrank, über den wir vor Kurzem berichteten.

Diesmal wollen wir euch aber ein ganzes Konzert von Wintergatan ans Herz legen, dass den Fokus neben guter Musik eben wieder auf nicht alltägliche Instrumente legt und dessen ungewöhnliche Songs in jeder Hinsicht sehens- und hörenswert sind! Der Gig fand am November 2016 in Malmö statt und dauert knapp 70 Minuten.