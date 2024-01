Der vielgesampelte Pianist prägte den Soul-Jazz

Les McCann mit 88 Jahren gestorben

Der berühmte Jazzpianist Les McCann, ein Tastengigant, der mit seinem Soul-Jazz auch R&B und Hip-Hop beeinflusste, ist am vergangenen Freitag im Alter von 88 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles verstorben, wie sein Manager bestätigte. Obwohl die genaue Todesursache nicht bekannt gegeben wurde, erfuhr man, dass McCann in der Woche zuvor wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Der 1935 in Lexington, Kentucky, geborene McCann kam schon früh in den Genuss von Musik, da seine Familie tief in musikalischen Traditionen verwurzelt war. Seine Reise in die Welt der Musik begann mit dem Spielen der Tuba und des Schlagzeugs in der Marschkapelle seiner Schule. Bemerkenswert ist, dass er sich seine Fähigkeiten als Pianist weitgehend selbst beigebracht hat, mit nur wenigen Wochen Unterricht in seiner Kindheit. Während seiner Zeit in der U.S. Navy wurde McCanns musikalisches Talent noch weiter gefördert: Er gewann einen Gesangswettbewerb, der ihm 1956 einen begehrten Platz in der Ed Sullivan Show” einbrachte, dem damaligen Höhepunkt der Fernsehvarietés. Nach seiner Entlassung aus der Navy zog er nach Los Angeles, wo er ein Trio gründete und ein Angebot, sich dem Cannonball Adderley Quintett anzuschließen, ablehnte.

McCanns Einfluss auf die Musikszene war tiefgreifend, insbesondere bei der Verschmelzung von Jazz und R&B, und hinterließ unauslöschliche Spuren im aufkeimenden Hip-Hop-Genre. Sein Einfluss spiegelt sich in kultigen Tracks von Künstlern wie Notorious B.I.G. (“10 Crack Commandments”), A Tribe Called Quest (“After Hours”) und Snoop Dogg mit Dr. Dre (“The Next Episode”) wieder. McCanns Kunstfertigkeit bildete die Grundlage für zahlreiche Hip-Hop-Klassiker von Pete Rock und C.L. Smooth, Warren G., Slick Rick und vielen anderen.

Im Laufe seiner produktiven Karriere arbeitete McCann mit Größen wie Ben Webster, Stanley Turrentine, Joe Pass und den Jazz Crusaders zusammen. Seine Diskografie umfasst mehr als 60 Alben, wobei seine 1960 veröffentlichten Alben “Les McCann Plays the Truth” und “The Shout” ihm mit ihren groovigen Stücken zu Ruhm verhalfen. Seine musikalische Reise wurde mit der kürzlich erschienenen Deluxe-Neuauflage von “Never a Dull Moment” fortgesetzt, die seinen bleibenden Einfluss auf die Musikwelt markiert. Zu den bekanntesten Longplayern gehört das “Swiss Movement”-Album (1969, mit dem sozialkritischen Hit “Compared To What”), das er mit Eddie Harris auf dem Montreux-Jazz-Festival eingespielt hat. Les McCanns Vermächtnis lebt in seinen zeitlosen Kompositionen weiter, die von Fans gefeiert und von Musikerkollegen verehrt werden.