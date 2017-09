Kunstvolle Doku über Richard Atkins

Nicht ohne Grund verkaufen sich die Biografien spannender Künstler meistens gar nicht so schlecht. Die meisten Menschen wollen einfach wissen, was die Kreativen zu dem gebracht hat, was sie erreicht haben.

Eine solche Dokumentation hat Matthew Salton über den Künstler Richard Atkins geschaffen. Es handelt sich dabei um ein Video der etwas anderen Art: kunstvolle zeichnungen, kreative Animationen und ein gut unterstützendes Sounddesing helfen, mehr über den Musiker aus dem Genre Psychedelic-Folk herauszufinden.

Später mischen sich dann noch Realaufnahmen von Atkins mit seiner Gitarre dazu. Die ganze Geschichte ist absolut sehens- und hörenswert!