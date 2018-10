Kunstkonzerte: MARIE, Gewinnerin des German Songwriting Awards 2016

Am Samstag, den 24.11.2018, finden im Belgischen Viertel in Köln von 12:00 bis 21:00 Uhr die Kunstkonzerte statt. Zum Programm zählt auch ein Live-Auftritt der Gewinnerin des German Songwriting Awards 2016 MARIE, die in der Galerie Martina Kaiser auftritt.

MARIE, frech, ehrlich romantisch und doch so zerbrechlich! Jeder Song verbirgt ein ganz neues Gefühl zwischen Euphorie und Sorgen, sodass er direkt unter die Haut geht. Ob es nun ein lockerflockiger Tanzsong ist, der allen ein breites Lächeln aufs Gesicht bringt, oder eine ruhige Nummer, die die Stimmung verzaubert. Sie erzählt ihre Geschichten über Mut und Humor, Ausbrechen und Ankommen, schmerzhafte, sowie wunderschöne Momente erleben! Mit ihren 21 Jahren reißt die gebürtige Belgierin durch ihre handgemachte Musik jedes Publikum mit. Jeder Zuhörer nimmt für sich einen kleinen Teil dieser Momentaufnahmen aus MARIEs „Song-Tagebuch“ mit, die von Freude am Leben bis zu Zweifeln alles festhalten. Authentisch, frisch und mit viel Euphorie wird die in Mannheim wohnhafte MARIE mit ihrer Band euch ihre Geschichten erzählen!

MARIE selbst: „Ich freue mich schon wahnsinnig auf diesen Abend mit vielen tollen Musikern und spannenden Leuten!Es ist immer schön, sich mit so vielen Personen auszutauschen – über Musik, Instrumente und alles andere! Ich bin froh, dass Yamaha mir die Gelegenheit dazu bietet!“

MARIE live – Samstag, 24.11.2018, Belgisches Viertel Köln

20:00 Uhr – Galerie Martina Kaiser, Bismarckstrasse 50

Über Kunstkonzerte

Im Rahmen der Kunstkonzerte spielen in den Kunstgalerien In diesem Rahmen spielen in den Kunstgalerien Art of Buna und Martina Kaiser über den Tag verteilt renommierte Pianisten und Künstler kleine Konzerte mit einem spontanen und gemütlichen Charakter. Das lockere Umfeld in den Galerien bietet den Besuchern die Möglichkeit, die Musiker in einem künstlerischen und unvergleichlichen Umfeld live zu erleben, persönlich zu treffen und kennenzulernen. Der Eintritt ist frei!

