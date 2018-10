Jazz die Kunstkonzerte

Kunstkonzerte: Jazz mit Robin Wiersbin & Friends

Bei den Kunstkonzerten am 24.11. in zweien Kunstgalerien in Köln (Art of Buna und Martina Kaiser), spielen neben Gregor Schwellenbach und Tim Schwerdter, auch die Jazz-Formation Robin Wiersbin & Friends.

Anzeige

Ihr Repertoire besteht aus Bekanntem sowie Unbekanntes aus dem Jazz-Bereich, das samt Eigenkompositionen vervollständigt wird. Die Musiker sind: Heiko Biermann (Sax/Flute), Sebastian Hoffmann (Bass), Robin Wiersbin (Piano). Robin Wiersbin & Friends werden an diesem Tag in der Galerie Art of Buna zu hören sein.

Weitere Infos zu Robin Wiersbin & Friends findest du unter: www.robinwiersbin.com

Das könnte Sie auch interessieren: