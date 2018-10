Viele Sounds

Kunstkonzerte: Daniel Gräupner

Am Samstag, den 24.11.2018, finden im Belgischen Viertel in Köln von 12:00 bis 21:00 Uhr die Kunstkonzerte statt. Zum Programm zählt auch ein Live-Auftritt von Daniel Gräupner.

Neben seinem Studium arbeitet Daniel momentan intensiv an den Albumproduktionen seiner Bands „The Ballers“, „Soulsplitter“ und „Pier“, deren Debütalben alle Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden. Auch mit der Singer-Songwriterin MARIE wurde dieses Jahr ein Live-Video zu ihrem Song „Wölfe“ veröffentlicht, in dem er am Piano zu sehen ist. Mit diesem Portfolio erweißt sich Daniel als ein extrem vielseitigen Musiker, der von experiementeller und progressiver Musik bis hin zu sanften Popklängen ein weites Spektrum am Piano vertritt.

Daniel: „Für mich ist es etwas sehr besonderes sowohl als Künstler, als auch im Auftrag von Yamaha nach Köln zu reisen, um dem Publikum alles rund um unsere edle Hybrid Piano Serie „Avant Grand“ zu präsentieren. Ich bin sehr gespannt auf einen spannenden und musikalisch abwechslungsreichen Tag mit vielen Künstlern.“

Daniel Gräupner wird am 24.11. um 15:30 in der Galerie Martina Kaiser auftreten.

Über Kunstkonzerte

Im Rahmen der Kunstkonzerte spielen in den Kunstgalerien In diesem Rahmen spielen in den Kunstgalerien Art of Buna und Martina Kaiser über den Tag verteilt renommierte Pianisten und Künstler kleine Konzerte mit einem spontanen und gemütlichen Charakter. Das lockere Umfeld in den Galerien bietet den Besuchern die Möglichkeit, die Musiker in einem künstlerischen und unvergleichlichen Umfeld live zu erleben, persönlich zu treffen und kennenzulernen. Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos und das komplette Programm findest du hier:

