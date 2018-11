Kunstkonzerte: Brodersen-Weindorf Duo live

Am Samstag, den 24.11.2018, finden im Belgischen Viertel in Köln von 12:00 bis 21:00 Uhr die Kunstkonzerte statt.

In diesem Rahmen spielen in den Kunstgalerien Art of Buna und Martina Kaiser über den Tag verteilt renommierte Pianisten und Künstler kleine Konzerte mit einem spontanen und gemütlichen Charakter. Das lockere Umfeld in den Galerien bietet den Besuchern die Möglichkeit, die Musiker in einem künstlerischen und unvergleichlichen Umfeld live zu erleben, persönlich zu treffen und kennenzulernen. Der Eintritt ist frei!

Zum Live-Programm zählen auch die Kölner Musiker Kristina Brodersen und Tobias Weindorf, die zusammen das Brodersen-Weindorf Duo bilden. Sie bestechen mit „herrlich sanglichen Linien auf dem Altsax und glasklarem, ausgesprochen raffiniertem Spiel mit Skalen und Läufen auf dem Piano.“ Bei den Kunstkonzerten werden beide Musiker, neben einer Auswahl von Stücken ihres gemeinsamen Albums “Rabaneo”, zu den in der Galerie hängenden Bildern improvisieren und so die Eindrücke der hängenden Kunst intensivieren. Freuen Sie sich auf ein spannendes Konzert.

Brodersen-Weindorf Duo live – Samstag, 24.11.2018, Belgisches Viertel Köln

12:00 Uhr – Galerie Art of Buna, Genter Str. 26

Das gesamte Programm finder ihr hier!

