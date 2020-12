Keyboards Digital 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Brian Eno: "I´m happier in a recording studio than anywhere else"

Kult: Die frühen Jahre von Brian Eno

Auf Youtube findet man eine empfehlenswerte Doku über Kult-Produzent Brian Eno (der später Acts wie Talking Heads, U 2, Bowie und viele andere produzierte und Ambient Music erfand) aus dem Jahr 1973.

Eno ist bei Aufnahmen zu seinem ersten großartigen Soloalbum Here Comes The Warm Jets (mit Chris Speddig und Phil Manzanera) zu sehen, er erzählt über seinen Einstieg bei Roxy Music, erläutert Aspekte seiner Recording-Philosophie, spielt auf einem raren EMS-Synthesizer, spricht über seine Bühnenkleidung, die Kunsthochschule, Robert Fripp, Portsmouth Sinfonia und vieles mehr.