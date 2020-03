Stellen frei

Korg Germany – Korg eröffnet Entwickler-Zweigstelle in Berlin

Wer hätte das gedacht? Vor Jahren war es als großes Problem in den Medien beschrieben, inzwischen hat man sich daran gewöhnt: die Produktionsabwanderung nach (Fern-)Ost. Jetzt setzt Korg einen Gegenimpuls. Mit Korg Germany gibt es seit neustem ein kleines Team in der Elektro-Metropole Berlin, das sich auf das Entwickel neuer Instrumente konzentrieren will.

Im Video stellen CEO Tatsuya Takahashi und COO Maximilian Rest Hintergründe zur Gründung in der Hauptstadt.

Das Berliner Korg-Team ist außerdem noch weiterhin auf der Suche nach MitarbeiterInnen, die die Truppe vor Ort ergänzen. Gesucht wird (m/w/d) für Office, Mechanical, Electrical, Software und/oder Untitled. Bewerbungsschluss ist der 16. März!

Job-Beschreibungen sowie alle weiteren Infos findest du auf: korg-germany.de