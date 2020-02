80 Verbindungen in der Welt

Komponisten, die die Welt bedeuten

Musik ist universell. Sie verbindet Menschen, sie weckt Emotionen in ihnen. Musik ist eine Sprache, die man nicht erklären muss. Warum nicht also diese Sprache nutzen, um Komponisten rund um den Globus zu verbinden?

Diese Frage stellte sich wohl auch David Bruce auf seinem Youtubekanal. Seide Idee und sein Projekt: „In 80 Komponisten und Komponistinnen um die Welt“ – und das in 5 Sekunden. So steuern ganz unterschiedliche Menschen je 5 Sekunden zu einem Musikstück bei, dass in seiner Vielfalt besticht.

Für alle, die die Herausforderung annehmen und das Stück nachspielen wollen: kein Problem, denn zu jedem Musikschnipsel sind die zugehörigen Noten hinterlegt.