Jordan Rudess live auf Facebook

Im April auf Deutschland-Tournee ist der Dream Theater Keyboarder Jordan Rudess. (Mehr dazu hier.) Am Montag, den 26. Februar gibt er unter dem Motto “From Bach to Rock”, welches gleichzeitig auch das Motto seiner Deutschland-Tour sein wird, auf Facebook live einen Einblick in seine musikalischen Hintergründe. Das Video startet um 1pm PT, also 22.00 Uhr deutscher Zeit, auf www.facebook.com/DreamTheater.

Wenn ihr Fragen an Jordan Rudess habt, schreibt uns in die Kommentare oder an redaktion@keyboards.de. Wir werden den Keyboarder demnächst zum Interview treffen und werden eure Fragen an ihn weiterreichen.