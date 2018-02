Jordan Rudess – Keyboarder bei Dream Theater – auf Tour

Jordan Rudess (u.a. Keyboarder bei Dream Theater) ist für nicht wenige Keyboarder, Pianisten und Organisten DAS musikalische Vorbild mit absoluter high-end Expertise, die den meisten Normalsterblichen wohl auf ewig verschlossen bleiben wird, aber nichtsdestotrotz ewiges Vorbild vieler Musiker ist.

2018 geht er unter dem Motto “An Evening with Jordan Rudess – from Bach to Rock” auf Europatournee und besucht u.a. am Freitag, den 13.4.2018 (während der Musikmesse) die Frankfurter Jahrhunderthalle. Bei seinen Konzerten wird Jordan das Publikum aus den Tiefen der traditionellen Musik bis hin zu den äußeren Grenzen des heute elektronisch machbaren Musikkosmos mitnehmen. Dabei wird er die überwiegend klassischen musikalischen Stile, die ihn seit frühester Jugend bis heute beeinflussten, in sein Programm einbauen und dem Publikum seine musikalische Reise kommunizieren.

Auch Keyboards wird für euch vor Ort sein und ein bisschen Gear- und Musik-nerdig Jordan Rudess für euch interviewen. Und nun die Frage an euch:

Was wolltet ihr schon immer mal Jordan Rudess fragen?

Schreibt es in die Kommentare und wir werden versuchen die Fragen für das Interview mit aufzunehmen.

Alle Tourdaten in Deutschland:

11.4.2018: Hamburg – Gruenspan

12.4.2018: Essen – Alte Kirche Altenessen

13.4.2018: Frankfurt (Main) – Jahrhunderthalle

www.wiv-ticket-shop.com