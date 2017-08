Inspiration: Wenn Graphen alles visualisieren würden

Wer hat sich nicht schon einmal dabei ertappt, ein Oszilloskop bei der Arbeit zu beobachten? Jede Potiebewegung ändert etwas am Aussehen der Kurven und schon Nuancen führen zu spannenden Details. Doch was wäre, wenn Graphen alles visualisieren würden, was wir im Alltag so anstellen?

Dieser spannenden Frage geht das Video nach, das wir euch heute zeigen wollen. Zu sehen sind eigentlich alltägliche Dinge wie das Betätigen eines Lichtschalters. Immer links im Bild: ein Graph, der exakt auf die Tätigkeiten rechts im Bild reagiert. Ab einem gewissen Punkt “springt” dann der Zustand des Gegenstandes um. Das Video ist Teil einer TV-Reihe, die über Design informieren möchte.

Wie spannend eine Verknüpfung mit einer Sounderzeugung wäre! Denkbar zum Beispiel bei den Klötzen zu Beginn: ein Sensor oder eine Kamera erfassen das Verhalten der einzelnen Blöcke und sendet das Signal an einen Filtereffekt. Je mehr Blöcke übereinander gestapelt wurden, desto mehr öffnet und schließt sich der Filter. Das wäre doch was, oder?

Welche musikalischen oder nicht musikalischen Einsatzzwecke fallen euch hierzu ein?