Umständlich ist manchmal Trumpf

Inspiration: Roboter mit wenig Sinn

Erst letzte Woche haben wir über Künstliche Intelligenz im Musik-Bereich geschrieben und jetzt das: animierte Roboter, die keinen wirklich Sinn ergeben?

Es ist doch so: häufig denken wir beim Musikmachen an den schnellsten oder effizientesten Weg, um das zu erreichen, was wir uns musikalisch vorgestellt haben. Doch immer dann, wenn es holpert entstehen die wirklich spannenden Ideen: da wird ein seltsames Sample zum Hauptakteur des Hit-Tracks oder wir basteln durch Zufall einen spannenden Rhythmus im Sequenzer.

Ein kleines bisschen soll das folgende Video an genau diese besonderen Momente erinnern. Darin geht es um Roboter, die alles andere als effizient erscheinen und trotzdem irgendwie spannend anzuschauen sind. Und wer genau hinsieht kann sie fast hören, die unkonventionellen musikalischen Ideen.

