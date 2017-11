Inspiration im Quadrat

Ein flüchtiger Soundschnipsel, ein Blick in die Wolken, raschelnde Zäune: es gibt viele Quellen der Inspiration. Wir wollen euch heute ein Video zeigen, dass voll solcher visueller und akustischer Eindrücke ist.

Es gibt verschiedene Mittel der Inspiration und tausend Wege zu mehr Kreativität. Häufig sind es aber ganz kleine Momente und Schnipsel, die eine großartige Idee in uns Wecken können. Deshalb stellen wir euch an dieser Stelle in unregelmäßigen Abständen inspirierende Videos vor, die genau das bewirken können: diesen einen spannenden Einfall zu wecken.