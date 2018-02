Inspiration: Andere Formen der Kunst

Egal ob Malerei, Schriftstellerei oder Musik – meistens kann die jeweilige Kunst einiges von der anderen lernen. Denn neben den Techniken an an sich gibt es etwas, dass in jeder Kunst zu finden ist: Kreativität.

Für Musiker und Songwriter geht es immer wieder um das Ausloten von Grenzen ihres Handwerks: welcher Stil ist noch Unendeckt? Welche Eigenheiten hat man so noch nicht gehört? Immer mit dabei ist dabei die Dekonstruktion der eigenen Songs und Ideen. Passt das schon in dem Tempo? Welche Instrumentierung könnte noch raffinierter sein?

Anzeige

Um Dekonstruktion geht es auch in dem Video zur Inspiration, das wir euch heute zeigen wollen. Zunächst beginnt alles ganz geordnet: eine Hand scheint einen Graphen zu zeichnen. Doch plötzlich verschwinden die Grenzen des Papiers, der Umwelt und schließlich der Hand selbst. Und auch hier scheinen die verschiedenen Künste einige Gemeinsamkeiten zu haben: