Die Produzentenlegende zeigt die Recording-Geheimnisse des Kultsongs

Inside Views: Tony Visconti über die Produktion von Bowies “Heroes”

Viele halten ihn für einen der besten Popsongs überhaupt: Heroes von David Bowie.

Er ist Teil der legendären Berlin-Trilogie des britischen Ausnahmekünstlers und wurde 1977 von Tony Visconti produziert, der für viele der besten Werke Bowies verantwortlich ist. An den Aufnahmen in den berliner Hansa Studios haben u.a. Brian Eno, Robert Fripp und Carlos Alomar mitgewirkt. Im BBC-Video gewährt Visconti uns einen Blick hinter die (Klang-) Kulissen, spielt einzelne Spuren aus und zeigt, was die Magie von Heroes poduktionstechnisch ausmacht.