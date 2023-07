Es kamen drei Synth-Legenden plus E-Bass zum Einsatz...

Inside Views: Die Produktion von Michael Jacksons “Billie Jean”-Basslinie

Anzeige

Der Komponist und Synthesizer-Spezialist Anthony Marinelli hat im Video unten eine detaillierte Klanganalyse veröffentlicht, in der er den legendären Bass-Sound vom Hit Billie Jean aus Michael Jacksons Thriller-Album von 1982 unter die Lupe nimmt.

Anzeige

Der Bass-Sound von Billie Jean wird mit 4 verschiedenen Instrumenten erzeugt, darunter ein ARP 2600. Marinelli hatte für das Thriller-Album drei verschiedene Synthesizer programmiert, die ursprünglich von Greg Phillinganes gespielt wurden. Als viertes Instrument kam ein E-Bass zum Einsatz, der ursprünglich von Luis “Thunder Thumbs” Johnson gespielt wurde und im Video von Ernest Tibbs vorgeführt wird.

Interessant ist die Tatsache, dass Jackson die Billie Jean-Basslinie sie von einem Stück von Jon & Vangelis aus dem Jahr 1981, State of Independence, kopiert hat. “Ich hasse es, mich öffentlich darüber auszulassen, aber Michael hat eine Menge Zeug geklaut”, sagte Thriller-Produzent Quincy Jones in einem Interview 2018. “Er hat eine Menge Songs gestohlen. State of Independence und Billie Jean. The notes don’t lie, man.” Dies wird im zweiten Video von Germán Laguer demonstriert.