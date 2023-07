Tony Visconti plaudert aus dem Nähkästchen

Inside Views: Die Produktion von Bowies Kulthit “Ashes To Ashes”

Den 1975 auf den Markt gebrachten FL 201 Instant Flanger von Eventide liebten viele Produzenten.

Im Video entlockt Tony Agnello dem Starproduzenten Tony Visconti die Info, wie er den auffälligen Keyboardsound des dreitaktigen Basis-Riffs von Bowies funkigem Killersong Ashes To Ashes produziert hat. Zum Einsatz kam dabei die Flanger-Legende von Eventide, der Plattenhall EMT 140 und das Wurlitzer-E-Piano 200A.

Ashes to Ashes stammt von Bowies 14. Studioalbum Scary Monsters (and Super Creeps). Es wurde von Bowie und Tony Visconti mitproduziert und von Februar bis April 1980 in New York und London aufgenommen.