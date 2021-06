Details der Produktion von F For You

Inside View: Disclosure im Studio

Die beiden Bandmitglieder von Disclosure (die u.a. auch mit Sam Smith zusammenarbeiteten, siehe die Keyboards- Chartcard) plaudern aus dem Nähkästchen und geben uns im Rahmen der Twich Breakdown-Serie Einblicke in die Produktion ihrer ersten Hitsingle F For You , (aus dem Nr.1-Album Settle) von der es auch eine zweite Version mit Mary J Blige gibt.



Anhand des Projektes in der DAW schildern die Brüder Guy und Howard Lawrence (die ursprünglich aus der britischen Speed Garage und Dubstep-Szene stammen) detailliert, humorvoll und selbstkritisch den Produktionsprozess, die Vocalaufnehmen, die Effekte und Synthies, die sie damals verwendeten.