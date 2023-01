Ist Akai nicht ganz dicht?

Immer wieder MPC-Leaks

Nicht nur im Vorfeld von Messen gibt es immer wieder Leaks zu Produkten, bevor sie offiziell vorgestellt werden. Es ist dabei nicht leicht zu erkennen, ob es von unbedachten Posting oder in der Tat heimlich aufgenommene Fotos kommt oder sich doch nur um gezieltes Marketing handelt.

Seit mehreren Jahren kommt es mit einer fast schon verlässlichen Regelmäßigkeit zu solchen “Vorfällen”, wenn ein neues MPC-Modell von Akai ansteht. Bekommt man die outgesourceten Produktionsstätten nicht in den Griff? Platzen die Entwickler vor Stolz, dass sie nicht innehalten können? Oder steckt ein Schema dahinter?

Über Facebook-Gruppen, MPC-Forums, Reddit und anderen Plattformen machen die Leaks schnell die Runde. Erst vor kurzem tauchte ein Foto auf Github auf, das ein gehacktes Script für die Plug-ins zeigt, die für die verschiedenen, aktuellen MPC-Modelle mit einem Header angepasst werden. Darunter befindet sich das Kürzel “ACV5S”, das dem Host-Namen “MPC XL” zugeordnet ist, während das noch aktuelle Topmodell “MPC X” den Host-Namen “ACV5” trägt. Hierzu gibt es natürlich auch ein Video:

Dabei könnte es sich natürlich um einen Fake handeln. Doch wie wir es in der Vergangenheit erlebt haben, bewahrheiten sich MPC-Leaks in der Regel. Erst im letzten Jahr gelangte erst ein Rendering des MPC Key 61 in Netz, dann postete Promoter und Beta-Tester Scott Storch ein Foto seines Testgerätes mit recht dilettantischen, schwarzen Balken. Bei einem Bild blieb es nicht und dann ließ noch jemand einen Karton des MPC Key rein zufällig herumstehen, der auch gleich abgelichtet wurde. Diverse YouTuber machten daraus gleich Clickbait-Clips. Das war eigentlich schon Realsatire.

Auch bei der ersten Präsentation der MPC X gelangte ein Video einer nicht-öffentlichen Präsentation auf YouTube und von den Modellen MPC Live und One wurden vor einigen Jahren mehrere Bilder publik, die bei der oder für die Federal Communications Commission aufgenommen wurden. Die FCC ist in den USA für die Prüfung von Normen und die Zulassung von Geräten zuständig. Vielleicht ist einer der Angestellten ein MPC-Fan?

Es bleibt unklar, was die Hintergründe sind, dass ausgerechnet immer wieder MPC-Modelle leaken und warum Akai das Problem nicht in den Griff bekommt. Will man es vielleicht gar nicht und freut sich über die kostenlose Aufmerksamkeit?