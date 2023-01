My Favorite Synths

Im Studio mit Will Gregory (Goldfrapp)

Will Gregory ist nicht nur die eine Hälfte des Duos Goldfrapp, sondern auch ein gefragter Keyboarder, der mit vielen Pop- und Electronic-Musiker zusammengearbeitet hat. Außerdem komponiert er für Film/TV-Produktionen und hat ein Moog-Ensemble gegründet, mit dem er klassische wie auch experimentelle Musik spielt.

Die Kollegen von “Sound on Sound” haben Will Gregory in seinem Studio besucht. In einem halbstündigen Video stellt er seine Lieblings-Synthesizer vor, wobei er sich nicht nur auf die Präsentation der Vintage-Schätze beschränkt. Gregory demonstriert auch, was für ihn den Reiz der ausgewählten Geräte ausmacht und äußert sich dazwischen zu Themen wie Komposition, Improvisation und unerwarteten Ergebnissen.

Im Einzelnen werden der Roland Jupiter-4 mit seinem Arpeggiator, ein Minimoog, den er über einen Yamaha WX7 Blaswandler spielt, der kleine EDP Wasp, das Korg-Monster PS-3300 und der Polymoog gezeigt.

Doch auch was im Hintergrund rumsteht, lässt auf seine weiteren Vorlieben in Klang und Bedienung rückschließen: ein großes Analogue Systems Modularsystem, die Sherman Filterbank 2, EMS VCS3, Roland System 100m, Roland Dimension D, RE-201 und RE-301, Oberheim SEM und Two Voice, um nur ein paar zu nennen.

