Ein Track im Inner City-Style in 10 Minuten

Im Studio mit Kevin Saunderson

Für die Against The Clock-Serie des britischen Factmag erstellt der Detroiter Techno-Miterfinder Kevin Saunderson mit seinem Sohn Dantiez (der zum aktuellen Inner City Lineup gehört) einen House-Track in 10 Minuten.

Saunderson, eine echter Elektronik-Pionier, der mit seinem Projekt Inner City stilbildende (und immer noch frisch klingende) Hits wie Big Fun (1988) und Good Life produzierte, setzt in seinem Studio u.a. Ableton Live und Native Instruments Maschine ein.