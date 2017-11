Im Duet Tanzen mit einem Roboter?

Roboter und Musik konntet ihr in der Kombination an dieser Stelle schon häufiger treffen – da gibt es mal eine gesamte Band, ein Orchester in einem Schrank oder Maschinen als Komponisten! Doch bis auf sich seltsam bewegende Spielzeugroboter sieht es im Bereich des Tanzes noch nicht so reichhaltig aus.

Wer sagt eigentlich, dass es zu einem Tanz immer zwei Menschen braucht? Diese Frage könnte sich auch Huang Yi gestellt haben, als er das Tanzduett mit einem Roboter anstimmte. Die Fragen, die man sich dabei stellen kann: klappt das? Weckt das Emotion? Und kann das überhaupt wirklich funktionieren? Es kann – mir dem Roboterarm KUKA.

Yi programmierte und konzipierte dabei die Performance mit dem orangenen Arm und schafft eine ganz eigene Ästhetik, die das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine in den Vordergrund rückt. Und ganz anders, als man es vielleicht erwartet hätte, entsteht zu den Cello-Klängen von Joshua Roman sogar so etwas wie Gefühl: