Holger Czukay wurde tot in seinem Studio in Weilerswist (bei Köln) aufgefunden.

Der legendäre Bassist der stilbildenden Krautrock Band Can starb mit 79 Jahren. Er schrieb mit der Band Musikgeschichte und veröffentlichte Soloplatten wie Movies (1979), On The Way To The Peak Of Normal und der Osten Ist Rot, auf denen er Kurzwellenradios und Tape-Splicing-Techniken einsetzte und sich schon früh mit dem Sampling beschäftigte.

