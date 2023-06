HOFA Song Contest für Musiker:innen, Bands & Produzent:innen

Sponsored Post

HOFA-College, Deutschlands größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion, veranstaltet auch in diesem Jahr wieder den internationalen Song Contest. Der Wettbewerb richtet sich an Künstler:innen aus allen musikalischen Genres, die mit einem selbstgeschriebenen Song teilnehmen können.

Teilnehmende haben die Möglichkeit, ihre Songs einem breiten Publikum zu präsentieren und Stimmen im Online-Voting zu sammeln, um tolle Preise zu gewinnen.

Die Songs werden von einer Jury aus professionellen Audio Engineers bewertet, um die besten Künstler:innen in sechs Kategorien auszuzeichnen: Pop, Elektronische Musik, Hiphop/Soul/Rap, Rock & Heavy, Traditional sowie World & Sonstiges.

In jeder Kategorie gibt es einen Hauptpreis in Höhe von 500 Euro. Außerdem kannst du hochwertiges Equipment für dein Studio oder Proberaum gewinnen.

Der Contest läuft bis zum Einsendeschluss am 3. August.

Die Teilnahme am Contest ist kostenlos.

Die Preise werden in diesem Jahr gesponsert von Steinberg, Arturia, Sennheiser, Neumann, Lewitt, Adam Audio, SPL, Toontrack, Image-Line, KORG, Ableton, Focusrite, Soundtoys, Sonarworks, Shure, Beyerdynamic, Novation, Teufel, Avid, Sommer Cable und HOFA.

Alle weiteren Informationen findest du unter: https://hofa-contest.com