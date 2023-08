Welterfolge mit Blip-Blop Drums

Hit-Maschine Casio VL-1

Die Casio-Manager haben offenbar an den Erfolg des Mini-Synthesizers VL-1 geglaubt, weshalb sie darauf bestanden, einen Taschenrechner mit zu integrieren. So konnte man einerseits mit dem Gerät Musik machen und später damit die Einnahmen aus den Verkäufen zusammenrechnen.

Die VL-Tone-Serie von Casio waren Mini-Synthesizer der einfachsten Sorte. Es begann 1979 mit dem VL-1, der auf einen neu entwickelten LSI-Chip basierte. Die monphone Tonerzeugung bot fünf Preset-Klänge und 10 Rhythmen, die mit nur drei Drums, oder besser gesagt Drum-ähnlichen Geräuschen, auskommen mussten. Doch genau das macht Wohl den Reiz des VL-1 aus, so dass das Gerät seit über 40 Jahren immer wieder in Song-Produktionen auftaucht.

Den Klang des VL-1 assoziiert man in der Regel als Erstes mit dem NDW-Hit “Da Da Da” von Trio (1982). Hier wurde der Preset-Rhythmus “Rock 1” verwendet, den Drummer Peter Behrens mit seinem Standschlagzeug “begleitete”. Sänger Stephan Remmler holte den Casio bei Live- und TV-Auftritten immer aus seinem Jackett und spielte die kleine Melodie im Refrain darauf. Der minimalistische Song wurde übrigens von Klaus Voormann produziert und die zweite Stimme sang Annette Humpe.

Im gleichen Jahr erschien “The Bubble Bunch” von Jimmy Spicer. Der Rapper der ersten Generation hatte einige einflussreiche Veröffentlichung, aber nie den großen Erfolg. Dieser Song nutzte den VL-Rhythmus “Rock 2” als Leitlinie für den Beat. Die Single wurde von Russell Simmons produziert, der später mit Rick Rubin das Label Def Jam gründete. Der Dance-Remix von “The Bubble Bunch” war eine der erste Veröffentlichungen von John “Jellybean” Benitez, der in den folgenden Jahre mit Größen wie Madonna, Whitney Houston, Huey Lewis & the News u.a. arbeitete.

The Human League verwendeten nur den Synth-Teil des VL-1 für das einminütige Zwischenstück “Get Carter” auf dem Album “Dare!” (1981). Der Track besteht lediglich aus einer simplen Melodie, die mit dem Preset “Fantasy” gespielt wurde. Außerdem kam bei “The Thing that Dreams are made off” das Preset “Flute” zum Einsatz, wie auch im Refrain des Hits “Open your Heart”, da aber möglicherweise aus dem Keyboard Casio M-10 mit der gleichen Tonerzeugung.

Im Song “Stop/Start” (1983) von The Assembley wurden die Rhythmen “Rock 1” und “Rock 2” in den Breaks verwendet. Möglicherweise wurde auch die hohe Line auf dem VL-1 gespielt. Hinter dem kurzlebigen Projekt The Assembley standen Synthfreak Vince Clark und Mute-Produzent Eric Radcliff.

Auf dem Debütalbum “World Clique” (1990) von Dee-Lite war neben dem Megahit “Groove is in your Heart” auch der Song “Who was that?”. Wieder mal ein Track mit dem Rhythmus “Rock 2”, aber als Bonus gibt es hier Bootsy Collins am Bass.

Gehen wir in der Zeitlinie etwas vorwärts. In dem Hit “Clumsy” (2006) von Fergie, die zuvor mit den Black Eyed Peas erfolgreich war, wurde auch der Rhythmus “Rock 2” eingesetzt. Vermutlich waren jedoch die einzelnen “Drum”-Sounds gesampelt und der Beat wurde im Sequenzer nachprogrammiert. Producer war ihr Black Eyed Peas-Kumpel will.i.am.

Unter “Kurioses aus aller Welt” fällt wohl die frühere “7:30-Erkennungsmelodie” des Radiosenders Cristal Guayaquil aus Equador: man nahm einfach den Demosong des VL-1.

Man braucht nicht viel Phantasie, um zu erraten, welches Gerät Luke Haines in dem Track “Big Daddy Got A Casio VL-Tone” (2011) verwendete.

Man erkennt die eigentümlichen VL-“Drums” immer noch deutlich, auch wenn sie mehr in den Hintergrund gemischt sind. Auch das Preset “Piano” versteckt sich zwischen anderen Klängen in “Government Hooker” (2010) von Lady Gaga zu hören.

Man könnte die Liste noch lange fortsetzen. Zum Schluss kommt haben wir ein echtes Schmankerl herausgesucht. In der “Tonight Show” mit Jimmy Fallon spielte die Hausband The Roots zusammen mit Gaststars deren bekannteste Hits – auf Kinderinstrumenten! Den Beat gibt dabei ein VL-1 vor. Und wenn Metallica antritt, um “Enter Sandman” zu performen, dann ist das der härteste Casio-Rock!