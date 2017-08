Hamburger Indietronics “Blackie”

Archiv

Welcher Bedroom-Producer träumt nicht von einer „echten” Veröffentlichung, möglichst auf „Hardware-Tonträger“? Beim Hamburger Synthesizer-Duo „Blackie“ fanden ausgerechnet ein paar spontane Sessions ihren Weg auf Vinyl.

Treibende 8-Ton-Sequenzen, schnurgerade Maschinen-Beats und abgehackte Vocals. Blackie ist absolut authentisch klingender 80er Minimal-Elektro und nebenbei eine tiefe, aber augenzwinkernde Verbeugung vor dessen Übervätern DAF – eingespielt von zwei Hamburger Wohnzimmer-Producern, die eigentlich mit Elektro wenig am Hut haben. „Sämtliche Tracks des Albums sind vor fast drei Jahren in wenigen, frühmorgendlichen Afterhour-Sessions entstanden – kein MIDI, keine Overdubs, nur ein Take“, erinnert sich Christian. „Wir steckten Synthie, Drummaschine, Mikro und Delay-Pedal zusammen, und ab damit. Danach gingen wir schlafen. Als wir am nächsten Tag wieder reinhörten, dachten wir: ‚Hey, gar nicht so übel!‘ Die Tracks wurden roh, wie sie waren, über P2P-Plattformen geleakt und dann von irgend – jemanden ohne unser Wissen oder gar Zutun auf YouTube gestellt.“ Jan ergänzt: „Wir hatten definitiv keine Verbreitungsabsicht im Sinn. Bis sich tatsächlich vor Kurzem ein Label dafür interessierte und vollkommen unverhofft ein ganzes Album auf die Beine stellte!“

Eigentlich fühlen sich Jan und Christian in ganz anderen musikalischen Gefilden heimisch. Jan ist Gitarrist mit autodidaktischem Background. Er liebt Krautrock, psychedelische Noises, Drones, schräge Beats und ausgedehnte Improvisationen, die in Ableton Live zu Kompositionen gestrickt werden. Christian ist dagegen gelernter Pianist, überzeugter Synthesizer-Fan und ehemaliger Drummer mehrerer Hamburger Hardcore-Bands. Zusammen bewegen sich die beiden in einem wechselnden „Musiker-Rondell“, dessen Output von Ambient und Illbient über Krautrock bis hin zu Drum&Bass reicht. Christian: „Alles wird ausprobiert – zum puren Vergnügen aller Beteiligten.“

Als ebenso pures Vergnügen sehen Jan und Christian ihr Blackie-Album – und dessen überraschenden Weg in die Plattenläden. Dieser Erfolg macht natürlich Lust auf mehr: „Könnte sein, dass wir das ausbauen“, überlegt Jan. „Vielleicht mal Minimal-Elektro mit psychedelischem Touch? Aber unbedingt weiterhin mit hohem Spaßfaktor!“

Ein Wohnzimmerstudio im besten Sinne: Jans heimische vier Wände dienen als Studio und Proberaum für einige musikalische Aktivitäten von Jan und Christian.