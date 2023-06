Kostenlose Konzerte in vielen Städten

Fête de la Musique am 21. Juni

Die ursprünglich in Frankreich ins Leben gerufene Fête de la Musique ist nunmehr seit Jahrzehnten eine feste Institution in vielen Ländern. Jeweils zum Sommeranfang am 21. Juni gibt es unzählige Live-Konzert, Street-Performances und Events. Traditionell ist alles kostenlos.



Das Festival findet mittlerweile auch hierzulande in zahlreichen Städten statt und natürlich sind die Metropolen ganz von mit dabei. Allein in Berlin, wo das Event als erste Stadt in Deutschland bereits seit 1995 mitgefeiert wird, sind auf der Webseite zur diesjährigen Fête de la Musique sage und schreibe 616 einzelne Veranstaltungen angekündigt! Alle Genres, von Bossa Nova über Drum ‘n’ Bass, Folk und Pop bis Heavy Metal sind vertreten. Auch viele Veranstaltungen speziell für Kinder oder die ganze Familie finden quer über die Stadt verteilt statt.

Doch auch in kleineren Städten und Gemeinden wird das Musikfest gefeiert. Unter diesem Link findet ihr eine Auflistung aller teilnehmenden Orte (nach Bundesländern sortiert).

Hoffen wir, dass das Wetter mitspielt!