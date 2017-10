Fast 340 Jahre Musikgeschichte

Wie kaum ein anderes Instrument hat das Klavier die Jahre und Jahrhunderte überdauert. Allein die Vorstellung: da hat schon vor über dreihundert Jahren jemand in die Tasten gegriffen und das Haltepedal betätigt.

Im Video des Youtubekanals Vinheteiro wird genau diese lange Zeit und deren musikalische Veränderungen nachvollzogen. Dabei gibt es die ganz großen zu hören – Komponisten und Songs, die schon seit Generationen ins Ohr gehen.

Klar, über die Auswahl lässt sich dabei sicherlich streiten. Insbesondere die letzten Jahrzehne haben vermutlich mehr zu bieten gehabt als David Guetta und Despacito – trotzdem gibt das gelungene Video einen Eindruck davon, welche Evolution Musik insbesondere auch an den Tastenisntrumenten durchlaufen hat!

