Er gehört zu den seltensten und seltsamsten Rhythmusmaschinen der Welt: der sagenumwobene Eko ComputeRhythm. Seinen Platz in der Musikgeschichte hat sich das Gerät, welches mit extrem innovativen Features glänzt, allein schon durch seinen Einsatz auf legendären Alben von Jean-Michel Jarre und Ash Ra Tempel gesichert.

Der ComputeRhythm erblickte 1972 als Produkt der italienischen Firma Eko das Licht der Welt. Eko wurde 1959 in Recanati, Italien gegründet und erlangte u. a. durch eine Reihe von E-Gitarren wie et – wa die Fender Jaguar-Kopie Eko 500, kleinen Combo-Orgeln wie Tiger und Mickey oder dem Fußpedal-Synth K1 einen größeren Bekanntheitsgrad. Für Vox baute man in den 60er-Jahren Gitarren, u. a. die Modelle Vox Phantom, Mark III oder Ultrasonic. Zu den kultigen Eko-Produkten gehört auch der String-Synthesizer Stradivari, den Vangelis auf seinen frühen Produktionen eingesetzt hat. Das begehrteste Objekt der Sammlerbegierde ist aber der ComputeRhythm, ein extrem rarer Drumcomputer, von dem wohl keine 30 Stück gebaut wurden. Er wird zwischen 3,− und 10.000,− Euro gehandelt.

