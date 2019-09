Ein Experiment:

Einfach eine Bassspur… kaufen?!

Die Idee ist im Grunde genommen nicht neu: wer in einem Tonstudio sitzt, verlässt sich hin und wieder auch auf Musikerinnen und Musiker, die eigentlich nicht zur Band gehören und die zum Beispiel ein Trompetensolo einspielen oder Backgroundvokals einsingen.

Doch in Zeiten des Internets wandelt sich eben auch diese Thema – und es wird möglich, kurzerhand irgendwo einen Musiker oder eine Musikerin um den Globus herum zu beauftragen, etwa eine Bassspur einzuspielen.

Genau das hat der Youtuber Davie 504 gemacht und die so entstandenen Ergebnisse mit seiner eigenen Komposition verglichen. Wer am Ende das Rennen macht? Das Video zeigt es euch:

Doch die Frage bleibt natürlich: kann so etwas die Zukunft des Musikmachens sein? Wie viel Kreativität steckt wirklich in so einem Songwriting-Prozess? Und macht soetwas überhaupt Sinn? Diskutiert mit uns und schreibt gerne in die Kommentare – wir sind auf eure Meinung gespannt!