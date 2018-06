Dabchick und das Omnichord

Eine Handpuppe stellt das Onichord vor

Meistens sind die Musiker und Künstler, die wir an dieser Stelle vorstellen Menschen aus Fleisch und Blut, manchmal Roboter und Maschinen. Doch eine Handpuppe hatten wir bisher nicht in diesem Blog.

Dabei beginnt das Video des Youtubers “barnabydixon” schon ziemlich ungewöhnlich: wir werden mitten hineingeworfen in die wenigen Sekunden vor dem erfolgreichen Gebot auf einer Online-Aktionsplattform. Das Gebot wurde auf ein Omnichord gegeben – ein elektronisches Instrument, dass es inzwischen in die Herzen vieler Bastler und Liebhaber außergewöhnlicher Geräte geschafft hat.

Doch statt einem jubelnden Käufer sehen wir eine wild flatternde Handpuppe, die uns kurze Zeit später vorstellt, was es mit dem Omnichord eigentlich genau auf sich hat. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber man weiß in folgendem Video gar nicht, was spannender ist: das Instrument oder die Handpuppe!

