Murmel-Yann:

Eine Amélie-Interpretation auf der Marble Machine

Eines ist sicher: Der Musikinstrumenten-Bauer und Klangkünstler Wintergatan steckt noch immer mitten in der Konstruktion seiner Marble Machine X. Woher man das so genau wissen kann? Er teilt jeden Fortschritt auf Youtube!

Die Videos seiner bisherigen Konstruktionsreise sind ein wahres Fest für alle DIY-Interessierten. Detailliert geht Wintergatan darin darauf ein, welche Teile er wie konstruiert. Und das sind eine ganze Menge!

Anzeige

Die Marble Machine X ist die Nachfolgerin der Marble Machine und ist ihres Zeichens noch komplexer und flexibler. Einen Beweis dafür tritt der Konstrukteur in seinem aktuellsten Video an, in der er kurzerhand eine Version von „La valse d’Amélie“ anstimmt – einem Klassiker von Yann Tiersen!

Das Stück stammt aus dem Film „Die Fabelhafte Welt der Amélie“ für die der Multiinstrumentalist Tiersen vor einigen Jahren den Soundtrack schrieb. Doch Wintergatan wäre nicht der, der er ist, wenn er nicht noch zahlreiche Hintergrundinformationen in seinem Video beisteuern würde!