Against the Clock

Ein Song von Agar Agar in 10 Minuten

Das Format „Against the Clock“ des FACT Magazine bringt zwei interessante Komponenten zusammen: das Komponieren eines Songs oder eines Motivs – und das unter Zeitdruck. Nur 10 Minuten stehen den Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung.

Und wie diese Zeit genutzt wird ist von Musiker zu Musiker unterschiedlich: mal verlieren man sich im Detail, mal entstehen tatsächlich verschiedene und vielschichtige Passagen. So kritisch man es auch sehen kann, Musikmachen unter Zeitdruck zu setzen: Against the Clock zeigt, wie unterschiedlich man sich dem Thema nähern kann und das es nicht das eine Schema gibt, wie man zu interessanten Ideen kommen kann.

In der Folge des Formats, die wir euch heute zeigen wollen gibt es das Dua Agar Agar zu sehen. Die gemeinsam auf einem Boot spielenden Musiker zeigen, dass sie auch mit wenig Zeit sehr kreativ sein können. Was haltet ihr von dem Format und dem, was Agar Agar daraus gemacht haben?

