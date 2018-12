Ein Instrument pro Musikstück

Ein Song nur mit einer Kalimba

Seit DAW und flexiblem Recording-Gear kann man sich kaum vorstellen, Musik nur noch mit einem einzigen Instrument zu machen. Doch genau diese Einschränkung macht manchmal den kreativen Reiz aus.

Der Sound eines ganzen Orchesters? Dank Samples auch in professioneller Soundqualität gar kein Problem mehr. Doch neben dem Klang kommt es manchmal eben auch auf die Performance und das Arrangement eures Musikstücks an.

Doch manchmal kann es genau die Beschränkung auf ein einziges Instrument sein, dass die Kreativität beflügelt. Warum also nicht einmal einen ganzen Song mit nur einem Instrument? Das dachte sich auch der Youtuber und Musiker once upon a synth – und spielte seinen Titel kurzerhand nur mit einer Kalimba ein:

