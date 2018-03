Ein Orchester auf engstem Raum

Was klingt wie im Werbeprospekt für eine All-in-One-Workstation ist hier etwas anders gemeint: beim Orchester auf engstem Raum!

Den meisten von uns kommt bei dem Wort Orchester wohl ein großer Konzertsaal in den Sinn, bei dem die Musiker auf einer riesigen Bühne um einen Dirigenten platziert sind. Das passt ja auch: großer Klang braucht großen Raum und was könnte (noch mit Publikum!) dafür geeigneter sein als etwa die Hamburger Elbphilharmonie oder das Sydney Opera House.

Doch ganz anders sieht die Sache beim 60-köpfigen Ensemble aus, dass in einer Wohnung in Brooklyn untergebracht ist: so wirklich viel Platz für Bewegung ist da definitiv nicht drin. Was es mit diesem Orchester auf sich hat, erfahrt ihr im folgenden Video: