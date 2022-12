Quantum (und mehr) zu gewinnen

Ein neues Waldorf-Logo

Anlässlich des 33-jährigen Jubiläums hat sich Waldorf ein neues Logo gegönnt. Das Orange-farbene W symbolisiert gleichermaßen eine Welle wie auch den Anfangsbuchstaben der Firma. Naheliegenderweise wurden Logo und Schriftzug vom “Hausdesigner” Axel Hartmann entworfen, von dem auch die Produktdesigns aller Waldorf-Geräte sowie Software-Plug-Ins stammen.

Doch nur ein neues Logo zum 33-jährigen Jubiläum war den Waldörflern wohl etwas zu wenig und so gibt es auch noch eine Verlosung von, natürlich, 33 Preisen. Auf den stattlichen Hauptpreis hoffen vermutlich alle Teilnehmer, denn es handelt sich um einen Quantum, und zwar um das letzte verfügbare Modell der Shadow Limited Edition.

Auch die weiteren 32 Preise können sich sehen lassen:

6x Waldorf Edition 2

5x Lector

6x Largo

5x PPG Wave

6x Nave Plugin

2x Pulse 2

2x Waldorf Rucksack

Um an der Verlosung teilzunehmen, muss man sich bis zum 10. Januar 2023 (23:59 Uhr) für den Waldorf-Newsletter registrieren und die Email-Adresse per Double Opt-In bestätigen. Daraufhin erhält man einen Fragebogen, den man bis zum 20. Januar 2023 ausgefüllt zurücksenden muss, um im Lostopf zu landen. Wer bereits einen Newsletter-Account besitzt, erhält per Email einen Link zum Fragebogen und kann ebenfalls an der Verlosung teilnehmen.

Über diesen Link gelangt ihr zum Waldorf Newsletter-Gewinnspiel. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!