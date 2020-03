Studie/Experiment aus Harvard

Ein IQ-Test für Musik?!

Intelligenz ist ein schwierig zu fassendes Konzept: Was bedeutet es, intelligent zu sein? Ist es das Lösen von Problemen? Ist es die Anwendung von Wissen? Oder lässt sich Intelligenz überhaupt messen?

Anzeige

Die Wissenschaft hat auf diese Fragen Antworten gefunden. Und auch wenn sie zum Teil umstritten sind, sind IQ-Tests ein gutes Mittel um Intelligenz miteinander zu vergleichen.

Doch wie sieht es eigentlich mit musikalischer Intelligenz aus? Das kann man jetzt mit einem von der Harvard-Universität entwickelten Test selbst herausfinden. Dabei handelt es sich um ein Experiment/eine Studie, an der ihr online teilnehmen könnt.

Vor der Teilnahme solltet ihr euch deshalb die Informationen auf der Website kurz durchlesen. Viel Spaß bei dem rund 20-minütigen Test!

>>Zum Test auf The Music Lab <<

Was haltet ihr von so einem Test? Schreibt uns gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!