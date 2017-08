Ein großartiges Gitarrensolo – auf einem Flügel!

Irgendwann steht für jeden (angehenden) Musiker die Entscheidung an: welches wird das erste richtige Instrument? Ob die Wahl dann auf Drums, Gitarre oder Klavier fällt, kann anschließend aber so einiges verändern!

So scheint es in der Natur der Sache zu liegen, dass Tasteninstrumentler eben kein Gitarrensolo spielen werden – oder? Was schon Keyboarder-Größen wie Jordan Rudess bewiesen haben, wird im folgenden Video auf die Spitze getrieben:

Anzeige

Und überhaupt: wenn mit dem Klavier schon ein geniales Gitarrensolo ist, wo lassen dann noch ausgefuchste Bassläufe, ikonische Drumbrigdes und emotionale Streicherparts auf sich warten? Gibt’s doch schon längst in jedem Keyboard – aber ein umfunktionierter Flügel ist dann eben schon etwas besonderes.

Habt ihr schon einmal ein ähnliches Projekt umgesetzt oder eine eigene DIY-Idee zu dem Thema gebastelt? Schreibt uns in die Kommentare oder diskutiert mit uns auf Facebook!