Das Welthit-Instrument

EIN Flügel, der alles veränderte

Gibt es eigentlich DAS Instrument? Wir meinen damit nicht einen Instrumententyp oder ein bestimmtes Instrument. Die Frage zielt viel mehr darauf ab, ob es ein einzelnes Exemplar gibt, ohne das die Musikwelt eine andere wäre.

Keine Frage: Ohne bestimmte Musikerinnen und Musiker hätte es manche Genres nicht gegeben oder wären ganze Bands nie gegründet worden. Da spielt einer virtuos Geige oder produziert bislang ungehörte Tracks im Homestudio.

Doch was, wenn es nur ein einzelnes Instrument gäbe, dass einen ähnlichen Effekt hätte. Die Antwort: Das gibt es!

Es handelt sich um einen Flügel von C. Bechstein. Er steht in den Trident Studios in London und sorgte für eine so große Bandbreite an Welthits, dass man ihn ohne Übertreibung wohl DEN Flügel nennen könnte. Eine Übersicht findet ihr im folgenden Video: