All About Schmidt

Ein Besuch bei EMC Schmidt Synthesizer

In der Musikinstrumentenbranche werden außergewöhnliche Projekte nicht selten von kleinen Teams oder gar von »Einzeltätern« erfolgreich gestemmt. Auch der mittlerweile legendäre Schmidt Synthesizer macht da keine Ausnahme. Wir wollen alles von und über Schmidt wissen.

Anzeige

Hin und wieder taucht am Horizont ein Instrument auf, dessen Werdegang nicht von findigen Marketingstrategen sorgfältig vorherbestimmt wurde. Ein Instrument, dessen alleiniger Daseinszweck zunächst die Erfüllung eines Traums zu sein scheint: der persönliche Wunschtraum eines soundbesessenen Technik-Freaks. Ein solches Instrument ist der Schmidt-Synthesizer. Einst als One-Man-Projekt in die Wege geleitet, hat sich das schwergewichtige Klangmonster seit seiner Vorstellung auf der Musikmesse 2011 zum Wunschtraum unzähliger Sound-Freaks entwickelt. Seitdem ist viel über »den Schmidt« geschrieben, geredet, philosophiert und spekuliert worden. Und dennoch dürfte die Wunderkiste aus der fränkischen Provinz noch längst nicht all ihre Geheimnisse preisgegeben haben. Grund genug, all jene ans Mikro zu bitten, die sich für den Werdegang und den Erfolg dieses Ausnahme-Synthesizers verantwortlich zeichnen. All about Schmidt …

Stefan Hund − der Starthelfer

Fragen wir zunächst Stefan Hund, seines Zeichens Betreiber der Vertriebsfirma EMC und eine der wichtigsten Personen »hinter den Kulissen«. Als Vertrieb u. a. für Moog Music und Mellotron hat Stefan von Hause aus eine gewisse Affinität zu außergewöhnlichen Instrumenten. Mit dem Schmidt Synth hat auch er sich einen Traum erfüllt und die Realisation eines Ausnahmeinstruments fast von Beginn an mit begleitet. Wie haben Stefan und Stefan zueinander gefunden?

Stefan Hund, EMC: »Um 2007 erzählte mir Rudi Linhard (legendärer Moog-Service-Spezialist; Anm.d.Red.) über den ehemaligen MAM-Konstrukteur Stefan Schmidt (u. a. »MB33«; Anm.d.Red.). Er wäre gerade ›am basteln‹, und das Projekt sei sehr vielversprechend. Ein Besuch lieferte das erste und nachhaltige Aha-Erlebnis: Inmitten eines filmreifen Entwickler-Chaos befand sich die Platine eines monofonen Synths. Bei der Vorführung dieses Drahtverhaus blieb uns buchstäblich die Luft weg. Wir sagten: ›Wow − geil! Mach unbedingt etwas daraus. Und mach doch mal zweistimmig.‹ Stefan machte, und die Begeisterung wuchs.

Den kompletten Artikel findest du in der Keyboards-Ausgabe 05+06 2018. Hier versandkostenfrei bestellen.

Bild: Karin Baumann Der harte Kern des Schmidt-Teams: Stefan Schmidt... Bild: Karin Baumann ... Stefan Hund ... Bild: Axel Fischer, Stefan Schmidt ... und Axel Fischer Bild: Axel Fischer, Stefan Schmidt Die ersten Gehversuche − noch monofon Bild: Axel Fischer, Stefan Schmidt Der vierstimmige Prototyp Bild: Axel Fischer, Stefan Schmidt Jean-Michel Jarre: »Ich bin wirklich begeistert. Es ist lange her, dass mich ein solches Projekt so sehr beeindruckt hat.« Bild: Axel Fischer, Stefan Schmidt Ty Unwin (Komponist und Musiker, u. a. tätig für BBC-Dokus und aktuell Musical-Director bei Midge Ure): »Ich besitze einen wirklich umfangreichen Synth-Park und habe so ziemlich alles ausprobiert. Dennoch ist der Schmidt für mich wirklich der beste Synth, der jemals gebaut wurde. Ich nutze ihn derzeit mehr als jedes andere Instrument.« Bild: Axel Fischer, Stefan Schmidt Matt Bellamy (Muse): »Ein Wahnsinns-Teil!« Bild: Designbox Zwei Gehäuseentwürfe von Axel Hartmann Bild: Designbox Bild: Karin Baumann Ein eher kleines Display − aber vielleicht wirkt das ob der schieren Größe des Schmidt-Synth auch nur so … Bild: Karin Baumann Das Innenleben des Schmidt-Synths

Das könnte Sie auch interessieren: