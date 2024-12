Rettung für den Roland Juno-106

Double Heart Audio 80017a Voice Module

Der polyphone Analogsynthesizer Juno-106 von Roland hat eine treue Fangemeinde. Obwohl es für den Klassiker aus den 1980er Jahren längst in Form von Plug-ins und der ZEN-Core Model Expansion längst Ersatz gibt, lieben viele Musiker ihren originalen Juno. Doch nach rund 40 Jahren bekommen viele Exemplare jedoch substanzielle Probleme. Häufig ist der Voice Chip betroffen.

80017A = eine Juno-Stimme

Die Keyboards der Juno-Serie waren seinerzeit als kostengünstige Einsteiger-Synthesizer konzipiert. Das wurde zum einen durch reduzierte Features, wie den Single-VCO, erreicht, aber auch durch Vereinfachungen in der Schaltung. Die Elemente der Klangerzeugung für eine Stimme wurden in einem einzelnen Modul untergebracht, das die Nummer 80017A erhielt. Das war zwar eine praktische Lösung, jedoch fällt bei einem Fehler an diesem Bauteil gleich die ganze Stimme aus.

Der texanische Hersteller Double Heart Audio hat mit dem <3<3 80017a einen Ersatzmodul entwickelt. Dieses kann vom Anwender selbst eingebaut werden, gewisse Grundkenntnisse in Reparaturfragen sind aber nie verkehrt. Im Zweifelsfall sollte man für den Austausch sonst lieber bei einem Reparaturservice anfragen. Die Ersatzmodule werden einzeln oder auch im 6er-Set angeboten.

Im Gegensatz zu früheren Anbietern ähnlicher Ersatz-Chips ist das Modul von Double Heart Audio wasserdicht gekapselt und soll auch mechanische Belastungen überstehen können. Somit sollte der geliebte Juno vielleicht noch weitere 40 Jahre überstehen können?

Das Modul ist übrigens nicht nur für den Juno-106 geeignet, sondern kann auch für das baugleiche, aber mit integrierten Lautsprechern ausgestattete Keyboard HS-60, die 19″-Expander MKS-30 und MKS-7 sowie den Gitarren-Synthesizer GR-700 verwendet werden.

Über diesen Link kommt ihr zur Website von Double Heart Audio.