Habt ihr noch alte Walkmans im Keller? Nicht wegschmeißen, Luke Randall zeigt uns, dass man sie kreativ als Klangerzeugungs-Tools nutzen kann und baut ein Mellotron, das auf Sonys Walkman-Modell von 1987 beruht.

Anzeige

Sein DIY-Projekt “Sony Mellotron” arbeitet mit 14 Walkmans, die mit einem Keyboard mit 28 Tasten angesteuert wird. Jeder Walkman generiert zwei Mono-Stimmen. Lo-Fi at its best!